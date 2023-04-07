مقتل 3 مستوطنات بعملية إطلاق نار قرب الأغوار

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل ثلاثة مستوطنات (إسرائيليات) عقب إصابتهن بجراح بالغة؛ صباح اليوم الجمعة، في عملية اطلاق نار فدائية نفذها فلسطيني قرب مفرق حمرة بالأغوار.

وذكرت القناة 12 العبرية أن عملية إطلاق النار في الأغوار صعبة وقاسية جدا، فيما تمكن منفذ العملية من الانسحاب من المكان ويجري جيش الاحتلال عمليات بحث عنه.

والقتيلات في العشرينيات من عمرهما، فيما قتلت مستوطنة في الأربعينيات، ومستوطن رابع بحالة متوسطة الخطورة.

وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وبمساندة طائرات مروحية، في عمليات تمشيط واسعة، بحثاً عن المنفذين.

وأوردت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ثلاثة مستوطنين قتلا وأصيب رابع سجلت في عملية إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار.

وتأتي عملية اطلاق النار البطولية، في الوقت الذي يتعرض له المعتكفين في المسجد الأقصى لاعتداءات غير مسبوقة وقمع، في محاولة لإخلائهم من المسجد المبارك؛ لتسهيل اقتحامات المستوطنين في ظل ما يسمى بعيد "الفصح" اليهودي.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المرابطات والمعتكفات في ساحات المسجد الأقصى وأصابت عدد منهن بجروح.

وأصيب جندي مساء أمس، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب مفرق بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 53 عملاً مقاوماً، أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء 10 زجاجات حارقة، إلى جانب إحراق نقطتين عسكريتين، وعملية تصدي للمستوطنين وإحراق مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 33 نقطة.