شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في أراضي48

اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين من بلدات وقرى أراضي48 خلال اليومين الماضيين وذلك خلال مواجهات اندلعت بين عناصر من الشرطة ووحداتها الخاصة مع الشبان.

وتركزت الاعتقالات في مدن: أم الفحم وسخنين والناصرة وحيفا وباقة الغربية وبلدات كفرمندا والرينة.

ووفقًا لمعطيات من مصادر محلية حصل عليها فريق الجرمق الإخباري فإن عدد معتقلي مدينة أم الفحم هو الأعلى خلال اليومين الماضيين، حيث اعتقلت القوات 14 شابًا فلسطينيًا، أطلق سراح 4 منهم بينما بقي 10 معتقلين حتى اللحظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال تظاهرة نصرة للمسجد الأقصى المبارك، أطلق سراحهم جميعًا بينما فُرضت شروط مقيدة على 4 منهم، منها الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيكل.

كما اعتقلت شابين من مدينة سخنين خلال المواجهات التي اندلعت بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والشبان.

وفي كفرمندا، اعتقلت شرطة الاحتلال 5 فلسطينيين بينهم 3 قاصرين، وأطلق سراحهم فيما بعد.

وفي بلدة باقة الغربية، اعتقلت خلال اليومين الماضيين 6 فلسطينيين خلال وقفات مساندة للأقصى، وأطلق سراحهم فيما بعد.