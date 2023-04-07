ثأرا للأقصى.. قتيل وإصابات في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

قتل مستوطن صهيوني وأصيب 7 آخرين، بينهم مصاب في حالة الخطر الشديد، في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب، مساء اليوم.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنه تم إطلاق النار على المنفذ، والذي استشهد على الفور.

واستنفر الاحتلال قواته في مكان الحادث، إضافة إلى توجه سيارات الإسعاف.

وصباح اليوم، قتل مستوطنان اثنين اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية استهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة “الحمرا” بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا.

كما أصيب في العملية التي وقعت على شارع رقم 57 بالضفة الغربية، مستوطنين اثنين آخرين بدرجات متفاوتة الخطورة، وانسحب منفذو العملية البطولية بسلام.

وتأتي العمليات البطولية ردًا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، والاعتداء على المعتكفين.