باركت فصائل الفلسطينية، عملية الدهس في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 9 أخرين من بينهم إصابات بجراح خطيرة.

قتل مستوطن صهيوني وأصيب 9 آخرين، بينهم مصاب في حالة الخطر الشديد، في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب، مساء اليوم.

عملية نوعية

وقالت حركة حماس، إن عملية تل أبيب نوعية ووقعت في عمق الكيان الإسرائيلي وسبقها في الأغوار، لتدلل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال.

وأضاف المتحدث الحركة عبد اللطيف القانـوع، :"أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمعتكفين تتصاعد وتتمدد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال وكنسه عن أرضنا".

العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

بدوره قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين:" إن العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف أن هذه العملية النوعية تثبت قدرة شعبنا ومقاومته على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال، وتعيد تصويب بوصلة الصراع باتجاه قلب العدو المجرم.

الاحتلال سيدفع الثمن

بدورها، لفتت حركة الأحرار إلى أن العمليات البطولية التي ينفذها ثوار شعبنا وأبطال المقاومة هي رسالة للاحتلال بأنه سيدفع ثمن عدوانه باهظاً وفي عمق الكيان.

وأكدت أن العملية صفعة جديدة للمنظومة الأمنية الصهيونية وتأكيداً بأن جرائم الاحتلال وعدوانه لن توقف المقاومة ولن تطفئ جذوتها بل ستبقى مستمرة ومتصاعدة وضرباتها نوعية.