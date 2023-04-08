أكدت حركة "حماس" أنَّ العملية التي نفذها أحد أبناء شعبنا الأبطال، مساء اليوم في "تل أبيب"، تأتي في سياق الرّد الطبيعي والمشروع على عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية ضدّ المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمعتكفين فيه، واستمرار جرائم المتطرّفين الصهاينة وعصاباتهم الإرهابية، بحقّ أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل، وآخرها في حيفا وكفر كنا وأم الفحم وكفر قاسم.

وبعثت حركة حماس في تصريح صحفي، بالتحية إلى جماهير شعبنا المقاوم والثائر في كلّ ساحات الوطن، الذي يقف صفاً واحداً في مواجهة هذا الكيان الغاصب الذي تجاوز كل الخطوط الحمر.

وأشادت بتضحيات وبسالة المرابطين في مدينة القدس والمسجد الأقصى، داعيةً إلى مواصلة كل أشكال الفعل المقاوم، ليبقى سيف القدس مشرعاً، دفاعاً عن أرضنا وذوداً عن قدسنا وأقصانا، وإحباطاً لكل مشاريع الاحتلال العدوانية والتهويدية، حتّى دحره وزواله عن أرضنا.