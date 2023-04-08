إليك موعد صرف المنحة القطرية شهر أبريل 2023.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 أبريل 2023، يتساءل الكثير من الأفراد في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية شهر أبريل 2023.

ومن المتوقع أن يبدأ صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر أبريل 4، التي تمولها دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة خلال الأسبوع القادم، عبر المحال التجارية والمراكز المخصصة للصرف بالقطاع.

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تجديد المنحة القطرية 2023

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن استمرار العمل بالمنحة القطرية 100 دولار، للأسر الفقيرة خلال العام 2023.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023، بنفس الآلية السابقة.

وبينت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي ولا يوجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.

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المنحة القطرية 100 دولار

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.

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