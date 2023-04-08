في إطار توحد الجبهات.. سقوط صواريخ من سوريا بالجولان المحتل

أعلن جيش الاحتلال أنه تم رصد ثلاث عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، سقط أحدهم في منطقة مفتوحة في جنوب هضبة الجولان المحتل.

وسقطت الصواريخ في هضبة الجولان والأردن وسوريا، كما أطلق جيش الاحتلال إنذارا من الصواريخ بالجولان المحتل، فيما لم يحدد مصدر الصواريخ أو الخسائر التي تسببت فيها.

من جانبها، أعلنت هيئة البث (الإسرائيلية) إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان.

وقالت الهيئة (رسمية) إن "صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان وتم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مكشوفة قرب كيبوتس ميتسر (مستوطنة زراعية) جنوب الهضبة".

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنه تم "تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة قرب بلدة ميتسار بمنطقة جنوب الجولان"، مضيفا أن "التفاصيل قيد الفحص".

ويأتي إطلاق الصواريخ من الجولان المحتل بعد أيام من إطلاق رشقات صاروخية من لبنان وقطاع غزة، ردًا على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى

يتبع ..