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الاحتلال يتخبط.. خلايا فلسطينية تقف وراء صواريخ سوريا

جندي (إسرائيلي) أمام القبة الحديدية التي فشلت في التصدي للصواريخ
جندي (إسرائيلي) أمام القبة الحديدية التي فشلت في التصدي للصواريخ

الرسالة نت- غزة

تقدر المنظومة الأمنية (الإسرائيلية)، مساء الأحد، أن خلايا فلسطينية هي من تقف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا الليلة الماضية

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن التقديرات تشير إلى أنه لا علاقة للمجموعات الإيرانية المنتشرة في سوريا بالصواريخ التي أطلقت.

وأشارت إلى أن الرد (الإسرائيلي) تركز على مواقع وأهداف للجيش السوري، كرسالة لنظام بشار الأسد بأنه يتحمل المسؤولية عما يجري انطلاقًا من أراضيه.

وكان رشقات صاروخية أخرى خرجت من الأراضي اللبنانية صوب مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، تبعها رشقات من قطاع غزة، والتي جاءت جميعها بعد ساعات من اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

المصدر: القدس

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