بث مباشر| الآلاف من المستوطنين ينظمون مسيرة جنوبي نابلس

نظم الآلاف من المستوطنين ظهر الإثنين مسيرة جنوب نابلس للمطالبة بعودتهم لبؤرة (أفيتار) الاستيطانية المقامة على جبل صبيح من أراضي قرية بيتا.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن التظاهرة بدأت من حاجز زعترة وستصل إلى جبل صبيح حيث رفع المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة للإيفاء بالتزاماتها بالسماح بعودتهم للجبل.

وشارك في المسيرة 7 وزراء و20 عضو كنيست من أحزاب اليمين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش.

ولاقت الخطوة استهجاناً من أحزاب اليسار ، حيث كانت المسيرة معدة في الأساس قبيل صعود اليمين للحكم لمطالبة حكومة نفتالي بينيت بالسماح بعودة المستوطنين للجبل، أما اليوم فالقرار بيد حكومة اليمين التي يمثلها أعضاء الكنيست والوزراء المتظاهرين ضدها.