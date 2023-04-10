700 حالة اعتقال من القدس خلال الربع الأول من 2023

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 700 فلسطيني من مدينة القدس خلال الربع الأول من العام الجاري بينهم 110 طفلًا و24 سيدة وفتاة.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن الشهور الأولى من العام الجاري كانت ثقيلة على المقدسيين، حيث صعدت حكومة الاحتلال ن استهدافهم بالعديد من أشكال التنكيل والقهر، أبرزها اعتقال المئات والاستدعاءات وفرض الغرامات المالية والأبعاد والحبس المنزلي.

وأوضح "مركز فلسطين" أن الاحتلال يستهدف المقدسيين بشكل خاص بالانتهاكات والاعتداءات بهدف رفع فاتورة صمودهم على أرضهم ومقدساتهم، واستنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.

وبحسب "مركز فلسطين"، فإن سلطات الاحتلال أصدرت 49 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من القدس، كما أصدرت أحكام بالسجن الفعلي بحق112 أسيرًا مقدسيًّا بالإضافة لفرض غرامات مالية باهظة على غالبيتهم.

وخلال الربع الأول، أصدرت سلطات الاحتلال أصدرت 124 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، ومحيط المسجد الأقصى، وعن شوارع القدس، كذلك أصدرت محاكم الاحتلال 85 أمر حبس منزلي بينهم 42 طفلًا تراوحت مدة العقوبة بين أيام وفترة مفتوحة.