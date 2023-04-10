ردود الفعل (الإسرائيلية) على خطاب نتنياهو الأخير

ردت شخصيات ورؤساء أحزاب (إسرائيلية)، مساء الإثنين، على خطاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال زعيم المعارضة (الإسرائيلية) يائير لبيد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفقد السيطرة أمام الشعب (الإسرائيلي).

وأوضح لبيد في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "بدلاً من عقد المؤتمرات الصحفية وإلقاء اللوم على الآخرين في المشاكل التي سببتها الحكومة المتطرفة والفاشلة، فقد حان الوقت لنتنياهو ولوزرائه أن يتوقفوا عن التذمر وتحمل المسؤولية".

من جهته، قال رئيس حزب يسرائيل بيتا، أفيغدور ليبرمان، إن بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم يثبت أن الرجل غير لائق لشغل منصبه الحالي.

من ناحيتها، أوضحت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، أن خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب والتحريض من شخص جرّ إسرائيل نحو الهاوية في 3 أشهر، داعيةً إياه بالرحيل.

أما رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الأسبق نفتالي بينيت، فقال: "عندما أكون رئيسًا للوزراء أتحمل المسؤولية ولا ألوم الحكومة السابقة، إنه عرض محزن ومثير للشفقة، إنه تقريبًا خطاب يائير نتنياهو".

كما أكد عضو الكنيست جدعون ساعر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دائمًا يشتت الانتباه ويقوم بإلقاء اللوم على الآخرين.

عكا للشؤون الإسرائيلية