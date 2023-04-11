إصابات واعتقالات خلال اشتباكات مع الاحتلال بجنين

أصيب شابان على الأقل، واعتقل عدد آخر، صباح الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لعدة أحياء في جنين وأطراف مخيمها>

وبحسب شهود عيان فإن قوات خاصة تسللت إلى أحياء الهدف والجابريات وبرقين، بالقرب من أطراف مخيم جنين، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اعتلت عدة بنايات ونشرت عليها القناصة.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن شابين أصيبا بجروح طفيفة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملتها العسكرية مجموعة من الشبان عرف منهم، أحمد تركمان نجل المطارد ماهر بعد اقتحام منزله، والشاب أحمد السوقي خلال تواجده في شارع نابلس، والشقيقين عبدالله، ونور البطل.

المصدر: القدس