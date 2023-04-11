هل تأتي آيربودز الجديدة مع شاشة تعمل باللمس؟

أظهرت براءة اختراع حديثة أن آبل (Apple) تفكر بإضافة شاشة تعمل باللمس إلى علبة شحن سماعات "آيربودز" (AirPods) الخاصة بها والتي تتيح للمستخدمين تنشيط التطبيقات وتنفيذ الأوامر وحتى مشاهدة الأفلام بحسب عدة مواقع تقنية متخصصة.

ووفقا لبراءة الاختراع الجديدة التي أبلغت عنها شركة "باتينتلي آبل" (Patently Apple) لأول مرة، في 19 سبتمبر/أيلول 2022 لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، فإن الهدف الأساسي للاختراع هو السماح للمستخدمين بالوصول إلى معلومات معينة دون الحاجة لاستخدام أجهزة "آيفون" الخاصة بهم.

ويصف مستند براءة الاختراع الميزة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى الكتب الصوتية والخرائط وخدمة "آي مسج" (iMessage) وتطبيق الطقس.

وتشير الصور إلى أن الشاشة ستوضع في مقدمة العلبة، ويمكن توصيلها بجهاز "آبل هوم" (Apple Home). وتوضح آبل أن الشاشة التفاعلية "ستقلل من عدد المدخلات من المستخدم وتنتج واجهة أكثر كفاءة بين الإنسان والآلة".

وتصف براءة الاختراع حالات مختلفة لكيفية الاستفادة من الشاشة مع الإشارة أيضا إلى أنها لن تحل محل عناصر التحكم باللمس الحالية على "آيربودز".

وتشير توقعات إلى أن المستشعر البصري الموجود في مقدمة العلبة سيحتوي على كاميرا لالتقاط صور سيلفي أو السماح بمحادثات الفيديو، وترى جهات أخرى أن الشاشة التي تعمل باللمس ستسمح للمستخدمين بالبحث في جهات الاتصال وعملاء البريد الإلكتروني وأصدقاء الرسائل الفورية وإلقاء نظرة على التقويمات الخاصة بهم، إضافة إلى الوصول لتطبيقات مثل الأسهم والآلة الحاسبة وساعة المنبه.

ويمكن أن تحتوي علبة الشحن على عناصر تحكم باللمس مدمجة، يتم تنشيطها عندما يضغط المستخدم على العلبة ويغير أوضاع الصوت.

وعلى الرغم من أن براءة الاختراع تبدو أكثر واقعية من العديد من أفكار آبل، فلم يتضح بعد ما إذا كانت الشاشة ستصل إلى علبة شحن "آيربودز" قريبا.

وتقدم شركة آبل العديد من براءات الاختراع التي لم تصل إلى السوق، ولم يتم ذكر "آيربودز" صراحة في براءة الاختراع، ما يشير إلى أن المنتج قد يأتي تحت اسم مختلف.

المصدر : ديلي ميل