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اللجنة الشعبية في كفر قرع تعلن انعقادها الدائم لمتابعة أحداث الأقصى

القدس المحتلة- الرسالة نت

أعلنت اللجنة الشعبية في كفر قرع بالداخل المحتل، أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم، للاطلاع والترقب لأي حدث طارئ في المسجد الأقصى أو في الداخل الفلسطيني، واتخاذ القرارات العاجلة المناسبة.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي أنها ستنظم فعاليات عاجلة تتناسب وتكون على مستوى الحدث .
بدوره اعتبر حزب التجمع، أن قرار نتنياهو بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الاقصى يثبت ان التصعيد الاخير هو بسبب الاستفزازات (الاسرائيلية) ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى والحرم خلال شهر رمضان.

وتابع التجمع "المسجد الاقصى المبارك هو مكان صلاة وحق خالص للمسلمين فقط".

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https://alresalah.ps/p/281259

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