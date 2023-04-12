بث مباشر| ابتهالات قبل صلاة الفجر في المسجد الأقصى

يتجهز مئات المصلين في المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الفجر، بعد ليلة من قيام الليل وتناول السحور في باحات المسجد.

وأدى أكثر من 20 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، مساء أمس الثلاثاء، في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقدم المصلون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في محيط المسجد.

ويفرض الاحتلال إجراءات وقيود على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، خصوصًا في شهر رمضان، من أجل تأمين اقتحامات المستوطنين.

يُذكر أن الاقتحامات المتكررة لـ "الأقصى" واعتداءات الاحتلال على المعتكفين، أدت إلى توتر الأوضاع الميدانية وتصعيد المواجهة في أنحاء الأراضي الفلسطينية والداخل المحتل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وقطاع غزة وسوريا.

وخوفا من تصاعد غضب المقاومة، اضطر رئيس حكومة الاحتلال إلى إلغاء اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى بدءً من غدٍ الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.