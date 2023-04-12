أناشدك سيادة الرئيس أن تتنحى عن منصبك فورًا

أدعوك يا سيادة الرئيس مخلصا ومن أجل إنقاذ شعب فلسطين ومقدساته ان تتنحى عن قيادة الشعب الثائر شعب الجبارين لأنك قد بلغت من العمر عتيا وثقل وزنك وذبلت ذاكرتك وارتعشت يدك ولم تعد تستطيع تحمّل الهزات السياسية من أجل الشعب الفلسطيني وكبرياء الامة العربية، سارع الى التنحي قبل ان ينفرط العقد.

(2)

في عهدك سيادة الرئيس زادت مساحة المستوطنات في الضفة الغربية وعلى اثر ذلك زاد عدد المستوطنين ليصل الى مليون مستوطن، عدد الشهداء الذين قضوا في الضفة الغربية والذين هم تحت سلطانك 230 شهيدا منهم 171 في الضفة الغربية على مقربة من مكان إقامة سيادتك وامام قوات امنك المدججين بالسلاح لمواجهة كل من يتصدى لممارسات قطعان المستوطنات في الضفة الغربية، في عام 2023 وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية اكثر من 75 شهيدا حتى اليوم.

قل لي بربك ماهي وظيفتك ووظيفة السلطة الفلسطينية اذا لم تدافعوا عن الأرض والعرض ؟! قل لي بربك اين تذهب الأموال التي تغدقها عليكم دول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي وامريكا. باسباب مواقفك السلبية في اسلو 1993 مرورا بواشنطن ووي رفر وباريس وشرم الشيخ ومؤتمر العقبة ذهبت بعض الدول العربية تطبع مع الكيان الصهيوني واذا عبّرنا عن احتجاجنا لذلك التطبيع يقول قادة التطبيع في الوطن العربي هؤلاء قادة الشعب الفلسطيني محمود عباس ورهطه بينهم وبين الاسرائيليين اتفاقيات ومعاهدات ومصالح مشتركة فهل تريدوننا ان نكون ملكيين اكثر من الملك ؟!

(3)

سيادة الرئيس محمود عباس قواتك الأمنية ( تربية دايتون) الضابط الأمريكي المكلف بتدريب وتثقيف حرسك الشخصي وحرس السلطة بوجه عام وبالتنسيق مع قوى الامن الإسرائيلي هم ذاتهم كما تشير جميع المقالات الصادرة في وسائل الاعلام الفلسطينية الذين قاموا بتعذيب المواطن الفلسطيني من الخليل نزار بنات حتى الموت. افراد جهاز امن السلطة في ديسمبر الماضي هاجموا بالهراوات الغليظة وقنابل الغاز المسيل للدموع موكب تشييع جثمان الشهيد جميل الكيال الذي استشهد على ايدي جنود إسرائيل، في نابلس المناضلة ضد الاحتلال الصهيوني استشهد 11 فلسطينيا في مدينة نابلس وهي منطقة تقع تحت سلطة السلطة العباسية ولم يدافع جيش السلطة عن اهل نابلس وقبل أيام قليلة مضت تعرضت بلدة حوارة الواقعة جنوب نابلس لعدوان غاشم من جحافل المستوطنين واضرموا النيران في 35 منزلا حرقا كاملا كما تعرض 40 منزلا لحرق جزئي وحرق 100 سيارة مدنية تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من حواره ولم نجد اثرا لجيش السلطة وقوى الامن والحرس الرئاسي وتُركت المدينة والقرى في محيط حوارة لعبث قطعان المستوطنات.

نريد ان نعرف ماهي مهام سلطة محمود عباس وفريقه الحاكم في رام الله اذا لم يكن الدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم ؟

(4)

يوم الاحد الماضي اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم العين غربي مدينة نابلس ولم تتصد لهم قوات امن السلطة الفلسطينية. والمصيبة الأعظم ان ما يسمى وزارة خارجية السلطة أصدرت بيانا يوم الاحد الموافق 9 ابريل الحالي تحذر من عدوان اسرئيلي متوقع على قطاع غزة داعية الى تحرك دولي لمنع عدوان إسرائيل على غزة.

السؤال الذي يطرح نفسه ماهو الاجراء العملي الذي اتخذته سلطة رام لله لمنع إسرائيل من أي عدوان على غزة ؟ هل اصدرت تحذيرا الى الكيان الصهيوني بان أي عدوان على غزة سيواجه بردة فعل حاسمة ضد إسرائيل من الضفة الغربية ؟ هل استدعت قواتها ورجال امنها لمواجهة العنف الذي تمارسه إسرائيل في القدس ومدن الضفة الغربية والتربص بقطاع غزة، لن اذهب بعيدا الى غزة بل اقتصر على الضفة الغربية مقر سلطة محمود عباس ماذا فعلت قواته المرابطة في رام الله في مواجهة قوى الامن الإسرائيلية والمستوطنين وما يفعلونه بالفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة ؟

(5)

مظاهرات عمت معظم عواصم العالم ومدنه الكبرى منددة بارهاب إسرائيل للشعب الفلسطيني وحرق مزارعهم ومنازلهم وقتل أبناء فلسطين ذكرانا واناثا دون رادع في الوقت نفسه يمنع المواطنين في مدن السلطة من أي حراك ضد قوات الامن الإسرائيلية او المستوطنين.

آخر القول: يا للهول ! العالم ينتفض منددا باعمال إسرائيل ضد الشعب الفلسيطيني وممتلكاته ومقدساته والسلطة لا حراك لها الا بيانات ورقية لحفظ ماء الوجه.

إنني أدعو رئيس السلطة محمود عباس للتنحي فقد انتهت صلاحيته السياسية.