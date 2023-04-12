تقدير استخباري (إسرائيلي): ثلاث خطوات أدت إلى تغيير المحيط الاستراتيجي للاحتلال

قالت صحيفة هآرتس العبرية أن احتمالية أن تجد (إسرائيل) نفسها في السنة القريبة القادمة في ‏حرب حقيقية، ازدادت بدرجة كبيرة في الأشهر الاخيرة، وفق استنتاج شعبة الاستخبارات في هيئة ‏الأركان العامة.‏

الاستنتاج معروف لدى كبار ضباط الجيش وصناع القرار في المستوى السياسي، الاستخبارات ‏العسكرية لا تتحدث عن احتمالية عالية لحدوث حرب.‏

وأكد التقدير أن المسجد الأقصى سيبقى في مركز الاهتمام أيضا قبل انتهاء شهر رمضان، على ‏خلفية تقاطع أعياد الديانات الثلاثة، حيث أن التصعيد في شهر رمضان اندمج مع ثلاث خطوات ‏رئيسية أدت الى تغيير المحيط الاستراتيجي “لإسرائيل”.‏

الخطوة الأولى تتمثل في تقليص الاهتمام الأمريكي بما يحدث في الشرق الأوسط، أما الثانية فهي ‏ازدياد ثقة إيران بنفسها الذي انعكس أيضا في محاولات تحدي “إسرائيل” بصورة مباشرة، فيما ‏كانت الخطوة الثالثة تصاعد المقاومة في الساحة الفلسطينية.‏

وحتى الآن تعتقد الاستخبارات أن إيران وحزب الله وحماس غير معنيين بالضرورة بمواجهة مباشرة ‏وشاملة.‏

ولكن يبدو من الواضح أنهم مستعدون للمخاطرة بنشاطات أكثر جرأة، أيضا بسبب اعتقادهم أن ‏‏(إسرائيل) ضعفت في أعقاب الأزمة الداخلية الشديدة التي قلصت من مجال مناورتها ‏الاستراتيجية.‏

وبحسب صحيفة هآرتس، على هذه الخلفية تقدر الاستخبارات العسكرية بأنه قد تعززت احتمالية ‏اشتعال سلسلة مواجهات في ساحات مختلفة من شأنها، وبدون قصد أو نية مبيتة، أن تصل إلى ‏حرب واسعة متعددة الجبهات، هذه هي نفس (العاصفة الكاملة) التي يتحدث عنها رجال ‏الاستخبارات منذ بضعة أشهر، وهي تتفق مع تداعيات الخلافات حول محاولة حكومة نتنياهو تنفيذ ‏التعديلات القضائية.‏

في الخلفية يتحقق جزء كبير من التقديرات بخصوص شهر رمضان، حيث كان هناك صدامان ‏عنيفان بين الشرطة والمصلين المسلمين في المسجد الأقصى (الصاعق الرئيسي الذي أشعل ‏النار)، وعمليات سقط فيها قتلى في غور الأردن وفي تل أبيب وإطلاق صواريخ من لبنان وسوريا ‏وقطاع غزة.‏

التغيير في اهتمام الولايات المتحدة ظهر على طول السنوات الأخيرة، فتحول اهتمام واشنطن ‏لصالح ساحات أكثر أهمية، أولها المنافسة على النفوذ مع الصين والرغبة في وقف مغامرة روسيا ‏العسكرية في الحرب على أوكرانيا.‏

أفكار كان يتردد صداها في فترة ولاية باراك أوباما في بداية العقد السابق، تحولت الآن إلى أمور ‏أكثر فاعلية، والدلائل على ذلك كثيرة، منها عدم المبالاة الأمريكية الواضحة إزاء الهجمات الجوية ‏التي قامت بها إيران قبل سنة ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة.‏

إضافة إلى نقل طائرات قتالية متطورة من الشرق الأوسط إلى ساحة المحيط الهادئ والحذر الذي ‏ترد فيه الولايات المتحدة على هجمات المنظمات الشيعية الموجهة من إيران ضد قواتها في سوريا.‏

في الجيش (الإسرائيلي) يكثرون من التفاخر بتعزيز العلاقات الواضح مع قيادة المنطقة الوسطى ‏للجيش الأمريكي في السنتين الأخيرتين، ولكن هنا وهناك تولد الانطباع بأن الأمريكيين متحمسون ‏أقل لمشاركة المعلومات الاستخبارية والخطط العملياتية مع (إسرائيل).‏

أيضا الزيارات الكثيرة لشخصيات رفيعة في إدارة بايدن وضباط في القيادة الوسطى في البلاد ‏يمكن رؤيتها بشكل مختلف، في جزء منها هذه لم تكن تصريحات صداقة ومحبة فحسب، بل تعبير ‏عن رغبة براغماتية لاستيضاح أن (إسرائيل) لا تقوم بأمور تافهة ولن تشعل للأمريكيين الشرق ‏الأوسط.‏

وأكدت الصحيفة أن هناك برودا في النظرة إلى (إسرائيل)، حتى لدى المستويات المهنية في ‏واشنطن.‏

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشهر الماضي بشدة عن قلقه على الديمقراطية ‏‏(الإسرائيلية) بعد يومين على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش يوآف ‏غالانت، وهو القرار الذي تم تجميده في الوقت الحالي، ولكن الأمريكيين قلقون أيضا من احتمالية ‏أن تتصرف (إسرائيل) بعدم مسؤولية في الأراضي الفلسطينية أو أن تجرهم إلى تبادل الضربات ‏مع إيران، فالكشف عن الخطط الإيرانية للمس بشخصيات في المؤسسة الأمنية الأمريكية أثار ‏القلق في واشنطن.‏

تغيير النظرة الأمريكية إلى المنطقة يسرع خطوات المصالحة بين إيران والدول العربية ‏السنية، المثال الأكثر وضوحا على ذلك يكمن في اتفاق المصالحة بين إيران والسعودية، ولكن ‏المنطقة تملكتها مؤخرا حمى الزيارات المتبادلة، والتي في إطارها تبددت أيضا المقاطعة السنية ‏الطويلة لسوريا.‏

في الوقت نفسه، في المنظومة الأمنية يلاحظون تغييرا تدريجيا في نظرة طهران تجاه (إسرائيل)، ‏حيث انتقلت إيران إلى وضع عداء استراتيجي تجاه الكيان، والرغبة في إلحاق الضرر به تحتل ‏اليوم مكانا أكثر أهمية بكثير في سلم الأولويات الاستراتيجية لها.‏

الفرضية في المنظومة الأمنية هي أنه قبل بضع سنوات أعطى الزعيم الروحي ‏علي خامنئي توجيها مباشرا لزيادة الجهود لمهاجمة أهداف في (إسرائيل) وتعزيز الدعم لتنظيمات المقاومة ‏الفلسطينية.‏

‏(قوة القدس) التابعة لحرس الثورة الإيراني، والأجهزة الاستخبارية في إيران وحزب الله، جميعهم ‏سرعوا الجهود لمهاجمة (إسرائيل) طبقا لتوجيهات الزعيم، إيران تضع سياسة عامة وتحول ‏الأموال، لكن على الأغلب لا تنزل إلى التفاصيل التكتيكية للهجمات نفسها.‏

تغيير موقف إيران هو رد مباشر على توجهات بعيدة المدى يعزوها النظام (لإسرائيل)، مثل ازدياد ‏الهجمات على الأراضي الإيرانية نفسها (نشاطات تخريبية في منشآت نووية واغتيال علماء ذرة ‏وضباط في حرس الثورة)، وهجمات جوية ضد قوافل السلاح وقواعد لإيران موجودة في سوريا.‏

توجد لإيران أسباب أخرى لتكون راضية مؤخرا، فإلى جانب التراجع الأمريكي والمشكلات الداخلية ‏التي تغرق فيها (إسرائيل)، يبدو أنه بعد أشهر طويلة يظهر هناك تباطؤ في الاحتجاجات ‏الداخلية، وحقق النظام سيطرة أكبر في الجبهة الداخلية، التحالف مع روسيا يقوي إيران وهي تأمل ‏بأن تحصل على منظومات دفاع جوي متقدمة وطائرات حربية مقابل الطائرات المسيرة الهجومية ‏التي قدمتها لروسيا لصالح الحرب في أوكرانيا.‏

في الخلفية إيران تترسخ كدولة عتية على مسافة قريبة من اتخاذ قرار التقدم في إنتاج القنبلة، فهي ‏تحتاج فقط 12 يوما حسب تقدير الإدارة الأمريكية من أجل أن تحصل على اليورانيوم المخصب ‏بمستوى 90 في المئة وبكمية تكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة، وبحاجة إلى سنتين أو أقل إلى أن ‏يتم إنتاج سلاح نووي.‏

‏(إسرائيل) لم تقم بتبني التقدير الأمريكي الذي يقول إن إيران ستدرس تقصير هذه الفترة عن ‏طريق إنتاج سلاح نووي بمستوى مهني أقل.‏

التغيير الإيراني يتلاقى مع ساحة فلسطينية تغلي، حماس ما زالت تتجنب مواجهة عسكرية في ‏غزة لكنها أكثر طموحا بكثير في مناطق أخرى، القدس والضفة الغربية في صلب الاهتمام من ‏خلال تشجيع حماس الحثيث للقيام بعمليات، في الخلفية السلطة الفلسطينية ليست فقط ضعيفة ‏وفاسدة وتتجنب القضاء على المقاومة، بل هي غارقة في صراع وراثة متزايد، حيث تقوم جهات ‏خارجية، من بينها الأمريكيون بتأجيجه.‏

إحباط الجيل الشاب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب زيادة قوة العمليات وتوفر الكثير من ‏السلاح والاستعداد للقتال يحول كل عملية اعتقال للجيش (الإسرائيلي) في مدن شمال الضفة إلى ‏اقتحام عنيف لمنطقة مأهولة ومكتظة بالسكان، ويزيد من عدد المصابين، ورغم أن معظم الشهداء ‏الفلسطينيين حاولوا تنفيذ عمليات أو استخدام السلاح الناري، فإن عددهم المتزايد يشعل النار ‏الدائمة للمواجهة.‏

إذا كان العنف الزائد في الضفة أصبح روتينا فإن التطورات الاستثنائية في الفترة الأخيرة جاءت ‏من لبنان، إطلاق الصواريخ في 7 نيسان، وقبل ذلك العملية في مجدو في 13 آذار، عندما اجتاز ‏مسلح من لبنان ووضع عبوة ناسفة قرب مفترق مجدو، تقريبا 70 كم جنوب الحدود مع لبنان، بتكليف من حزب الله.‏

إطلاق الصواريخ قصة مختلفة، رغم تقدير معظم الخبراء، على الفور بعد إطلاقها من جنوب لبنان ‏بأن عملية كهذه لا يمكن أن تحدث بدون موافقة حزب الله، الاستخبارات تصمم على أن الأمور ‏ليست هكذا.‏

نصر الله التقى هذا الأسبوع في بيروت مع إسماعيل هنية، أحد رؤساء حماس، استمرارا للقاءات ‏أجراها مع شخصيات إيرانية رفيعة وقادة تنظيمات فلسطينية، ربما هو أراد أن يرسخ بذلك تفاهمات ‏مفصلة أكثر حول إدارة المواجهة مع (إسرائيل).‏

ومن غير المستبعد أن نصر الله أيضا وجد متعة بأن يغرس بذلك إصبعا في عين (إسرائيل)، ‏بالذات بعد تصعيد الهجمات.‏

على أي حال، القاسم المشترك بين الأحداث الأخيرة من لبنان هو الاستعداد للانحراف عن ‏معادلات الرد السابقة والاستعداد للمخاطرة بخطوات جدية أكثر، رغم أن احتمالية ذلك ستؤدي إلى ‏رد شديد من (إسرائيل)، لكن عمليا، ردودها كانت محدودة.‏

بعد مجدو، نُشر في وسائل الإعلام العربية عن ازدياد الهجمات الجوية (الإسرائيلية) في سوريا ‏والتي قتل فيها اثنان من ضباط حرس الثورة الإيراني، بعد إطلاق الصواريخ تم عقد الكابينت للمرة ‏الأولى منذ شهرين، وتمت المصادقة بتوصية من الجيش على رد محدود، هجوم مقلص على ‏أهداف لحماس في لبنان وهجوم أوسع قليلا على أهداف لحماس في القطاع.‏

نتنياهو وافق على موقف الجيش الذي تمت صياغته بصورة ملونة: "من يعاني من النوبة القلبية ‏لا يشارك في سباق الماراثون"، أي أنه بالنظر إلى الوضع العام في المنطقة وخطورة الأزمة ‏الداخلية، من الأفضل عدم البدء على الفور في مواجهة مع حزب الله، وأكثر من ذلك هو أن ‏الاستخبارات تؤكد على أن حزب الله لم يكن متورطا في إطلاق الصواريخ أبدا.‏