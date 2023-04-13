الطقس: انحسار المنخفض مساءً وارتفاع طفيف على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر، يوم الخميس، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم.

وذكرت الأرصاد، أن ارتفاعًا طفيفًا سيطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن "الأمطار ستسقط على مختلف المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط البرد أحيانًا".

وقالت: "وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج".

وهذه الليلة، يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما غدًا الجمعة، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، فيما تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.