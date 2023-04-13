ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة وطقس معتدل غدا الجمعة

قال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الخميس، إن ارتفاعًا طفيفًا يطرأ غدًا على درجات الحرارة، ليكون الطقس ربيعيًا معتدلاً.

وذكر "العلامي" في تصريح له عبر صفحته في فيسبوك، أن الطقس يكون ربيعيًا لطيفًا نهار الجمعة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقالت الأرصاد الجوية إن الجو يكون هذه الليلة، بارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.