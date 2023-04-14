بث مباشر| نصر الله: محور المقاومة في حالة طمأنينة والاحتلال مذعور

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن يوم القدس العالمي هو يوم لتضامن الأمة وشرفاء الأمة العربية والاسلامية وجميع أحرار العالم مع فلسطين والقدس ولتذكير الجميع بمسؤوليتهم تجاه فلسطين وشعبها والمقدسات ولا يجوز ان يتهرب احد من مسؤوليته.

وأضاف نصر الله في خطابه بيوم القدس العالمي في بيروت اليوم الجمعة أن هذا الاحياء في العالم يبعث برسالتين قويتين: الرسالة الاول للشعب الفلسطيني المضحي الراسخ رسالة تعاون ودعم ومساندة وانك لست وحدك ورسالة للعدو أن فلسطين لم ولن تترك.

وتابع: "اليوم نحتفل هنا في لبنان وفي الكثير من الاماكن بثقة وطمأنية ونحن نشعر بالامن والامان والقوة والعزة ولكن الكيان الاسرائيلي بالامس اعلن استنفاره على كل الجبهات. انظروا اين اصبحنا في يوم القدس، المقاومة ومحور المقاومة في طمانينة والكيان الصهيوني في حالة رعب وخوف ودفاع عن الكيان الذي سيزول ان شاء الله".

وأشار إلى أن "هناك تطورات كبرى حصلت خلال العام الماضي على المستوى الدولي والمنطقة وفلسطين: على المستوى الدولي العنوان الاول تراجع القوة الاميركية واميركا لم تعد قوية كما كانت في الاعوام والعقود السابقة ، ثانيا انشغال اميركا في مناطق اخرى ولم يعد اولويتها غرب اسيا والشرق الاوسط والتفكير الدائم باسرائيل".

وقال: "إن المواجهة مع روسيا والصراع مع الصين هذا يشغل اميركا ويقلق الاسرائيليين وانا اتابع المسؤولين والخبراء الاسرائيليين وهم يقولون هذا يقلقنا كثيرا".

واعتبر أن هذا يدفع الى عالم متعدد الاقطاب وعندما لا تبقى اميركا قوة وحيدة مهيمنة في العالم هذا سيؤثر استراتيجياً على الكيان وقدرة الردع، و جزء من قدرة الردع هو القوة الاميركية المساندة.

وأكد أن هذا التطور الدولي فائدته كبيرة على محور المقاومة ونتائجه سلبية على الكيان الصهيوني.

يتبع،،