تذاكر لرحلة من طهران إلى القدس المحررة.. ما الحكاية؟

تداولت حسابات إيرانية عديدة صور لتذاكر طائرة من طهران إلى القدس المحرر، "از تهران به قدس"، وذلك خلال إحياء مسيرات "يوم القدس العالمي" اليوم.

وأظهرت الصور أنّ وقت صعود الطائرة في التذاكر هو 1:20، ما فسّره البعض بأنّها ساعة اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

خدایا؛ یکی از اینها...

توزیع بلیط هواپیمای تهران به بیت المقدس:)#FreePalestine#روز_جهانی_قدس pic.twitter.com/cNMBFJ5QZM — سید جعفر مظفری (@seyed_jaafar_m) April 14, 2023

وككل آخر يوم جمعة من شهر رمضان، كانت المحافظات الإيرانية على موعد مع مسيرات جماهيرية حاشدة، حيث رفع المتظاهرون أعلام محور المقاومة والأعلام الإيرانية والفلسطينية وأعلام فصائل المقاومة وقواها وصور القادة الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد القائد قاسم سليماني.

وفي السياق، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في يوم القدس العالمي، إنّ "مصداق مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين يتجلّى اليوم في أرض فلسطين السليبة".

وأشار الرئيس الإيراني، في كلمة له، إلى أنّ المقاومة المنقطعة النظير للشعب الفلسطيني، والأعوام الطويلة من الصمود، "جديرة بالتقدير من جانب البشرية جمعاء"، موجّهاً أيضاً التحية إلى الشعب الفلسطيني المقاوم والمقاتلين في ساحات المواجهات المتعددة في فلسطين.

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