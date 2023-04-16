تظاهرة إلكترونية في غزة ضمن فعاليات يوم الأسير

نظّمت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة اليوم الأحد تظاهرة الكترونية دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك ضمن فعاليات يوم الأسير التي توافق 17 من إبريل لكل عام.

جاءت الفعالية بالتعاون مع جمعية واعد ومكتب إعلام الأسرى، وتنسيقية الإعلام الرقمي الفلسطيني، بمشاركة ممثلين عن الفصائل وعشرات النشطاء وأهالي الأسرى.

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون إن الاحتلال يحاول باستمرار كتم أصوات الأسرى داخل الزنازين ويمارس إجرامه الذي يصل إلى حد القتل.

وأكد المدهون أهمية التظاهرة الالكترونية وحملة التغريد للقيام بدور ليس بسيط من أجل فضح جرائم الاحتلال، ونقل صوت هؤلاء الأحرار إلى العالم.

من جهته، أكد مدير شؤون الأسرى في جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل أنه يقع على النشطاء والشباب دور إعلامي مهم وكبير لنصرة قضايا أسرانا، مستذكرًا معاناة الأسرى وبطولاتهم، وأقدم أسير داخل الأسر نائل البرغوثي الذي أوشك على دخول 44 عامًا داخل الأسر.

وأوضح ممثل تنسيقية الإعلام الرقمي إبراهيم مسلم أهمية دور الشباب عبر هذه التظاهرة الإلكترونية التغريد لنصرة قضايا الأسرى، والتغريد على وسمي #الأسرى_درع_المسرى #يوم_الأسير_الفلسطيني.

وقال مسلم "لا يخفى عليكم الرواية الصهيونية التي تجتاح العالم، العالم يتعامل على أن الاحتلال هو صاحب الحق، ويجند لذلك كل الوسائل والدبلوماسية الرقمية ليكون متواجد على حساب قضيتنا".