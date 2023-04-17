هآرتس: حماس تعزز حضورها عربيًا والسلطة تضعف أكثر

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، إن حركة حماس، تنتهز الفرص التي تتاح لها، لتعزز حضورها وموقعها في المنطقة وخارجها، في وقت تتراجع فيه السلطة الفلسطينية وتضعف أكثر.

وأشارت إلى أن حماس من خلال إطلاق الصواريخ من غزة وجنوب لبنان باتجاه (إسرائيل)، إلى جانب التطورات الإقليمية وخاصة التقارب السعودي مع إيران وسوريا، وفّر عليها الكثير لتحقيق مكاسب غير متوقعة، على الرغم من التوقعات بأنها لن تستأنف نشاطها سريعًا في السعودية أو سوريا، ولا زالت تركز على البقاء في قطر التي تعتبر قاعدة مركزية لقيادة حماس بالخارج، إلى جانب العلاقات الواسعة لها في تركيا ولبنان وأندونيسيا وباكستان.

واعترف مسؤولون في السلطة الفلسطينية - كما تقول الصحيفة - بأن قيادتها ليست لاعبًا مهمًا في التطورات بالمنطقة، وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يبديان أي اهتمام كبير بالصراع (الإسرائيلي) - الفلسطيني، خاصة في ظل توجه الحكومة (الإسرائيلية) الحالية، باستثناء تدخلهما وأطراف أخرى لمحاولة منع التصعيد والتعامل مع قضايا مدنية.

المصدر: القدس