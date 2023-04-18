قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا في الأغوار

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أوقفت مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض منذ أكثر عشرة أيام، حصارًا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.