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الاحتلال يقتحم قباطية وطورة ويكثف من وجوده العسكري جنوب جنين

الرسالة نت-الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، بلدة قباطية وقرية طورة جنوب جنين .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في قباطية وطورة، وسيّرت آلياتها في الشوارع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدتي عرابة وقباطية وخربة الحفيرة.
وأشارت إلى أن تلك القوات أعاقت حركة تنقل المواطنين بالقرب من سيلة الظهر، حيث قامت عند الحاجز العسكري المقام قرب موقع مستوطنة (حوميش) المخلاة بتفتيش المركبات، والتدقيق في هويات راكبيها.

 

وكالة وفا

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