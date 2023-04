طريقة استعادة حساب فيسبوك المسروق؟

كثيرا ما تتعرض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي للسرقة أو الاختراق لأسباب مختلفة، في مقدمتها حسابات فيسبوك. فيما يلي نستعرض أفضل طرق استعادة حسابك على فيسبوك حال تعرضه للسرقة.

كيف تعرف أن حسابك على فيسبوك تعرض للسرقة؟

من الممكن أن يتعرض حسابك على فيسبوك للسرقة دون أن تطرد منه بالضرورة، ففي بعض الأحيان يقوم المتسلسل باستعمال حسابك لفترة قبل أن يطردك منه.

ويمكنك اكتشاف ذلك في حال لاحظت تغييرا في بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو أي من معلومات الاتصال، كما قد يكتفي المخترق بتغيير اسمك وتاريخ ميلادك ومعلوماتك الشخصية فقط، لذا يُنصح بتفقدها باستمرار.

وفي حال لاحظت أنك أرسلت طلبات صداقة لأشخاص لا تعرفهم، أو قمت بإرسال رسائل لم تكتبها بنفسك، فاعلم أن حسابك مسروق.

عليك الانتباه أيضا إلى أي منشور يُنشر دون علمك، وإذا كان المخترق محترفا سيقوم بإخفائه من يومياتك وتعطيل الإشعارات، لذلك عليك زيارة حسابك باستمرار لتتأكد أن كل شيء على ما يرام.

كيف تستعيد حساب فيسبوك المسروق؟

بعدما تتأكد من تعرض حسابك للسرقة، عليك اتباع إحدى الطريقتين التاليتين:

1- إعادة تعيين كلمة المرور من الهاتف المحمول أو المتصفح

في البداية، افتح تطبيق فيسبوك المثبّت على هاتفك المحمول. وستظهر صفحة تسجيل الدخول إذ تم طردك من حسابك.

بعدها عليك أن تضغط على خيار "هل نسيت كلمة المرور؟" وهذا الخيار موجود أسفل خانة إدخال البريد الإلكتروني وخانة كلمة السر.

Social Media- - ANKARA, TURKEY - OCTOBER 26: A password sign is seen on a keyboard in Ankara, Turkey on October 26, 2017.

عليك أن تضغط على خيار "هل نسيت كلمة المرور؟" الموجود أسفل خانة إدخال البريد الإلكتروني وخانة كلمة السر.

بعد أن تضغط على خيار هل "نسيت تعيين كلمة المرور؟" ستظهر صفحة إعادة تعيين كلمة السر، وستدخل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني في الخانة المخصصة لذلك، ومن ثم اضغط على "بحث".

من الجدير بالذكر، أنه في حال لم تقم بتعيين رقم هاتف للحساب فيجب عليك أن تدخل عنوان البريد الإلكتروني أو اسمك على فيسبوك، وبالتأكيد لا يُنصح باستخدام الاسم على فيسبوك.

بعد الضغط على زر البحث سيظهر حسابك وبجانبه معلومات الاتصال الخاصة بالحساب وكل ما عليك فعله هو اختيار البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لاسترداد الحساب.

فإذا قمت باختيار البريد الإلكتروني، سيقوم فيسبوك بإرسال رمز التحقق إلى بريدك الإلكتروني حيث يجب عليك الدخول إلى بريدك الإلكتروني والبحث عن الرسالة التي تحتوي على رمز التحقق.

أما في حال قمت باختيار رقم الهاتف، فسيتم إرسال رسالة نصية لرقم هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق الخاص بحسابك على فيسبوك.

وستظهر تلقائيا صفحة يُطلب منك إدخال رمز التحقق الذي وصلك في تطبيق فيسبوك وهنا عليك كتابته في الخانة الخاصة به ومن ثم الضغط على "التالي".

بعد ذلك عليك أن تختار خيار "تسجيل الخروج" من جميع الأجهزة الأخرى، ومن ثم يتحتم عليك كتابة كلمة مرور جديدة ومن ثم إعادة تأكيدها.

2- إبلاغ فيسبوك عن تعرض حسابك للاختراق

إعادة تعيين كلمة المرور ليست الطريقة الوحيدة لاستعادة حساب فيسبوك المسروق، بل توجد طريقة أخرى كذلك.

حيث يمكن الإبلاغ عن حساب مخترق من خلال الدخول إلى الصفحة الخاصة بالإبلاغ عن أي اختراق عبر هذا الرابط.

اختر خيار "حسابي مخترق"، وبعد ذلك ستظهر لك صفحة بحث يُطلب منك فيها إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

في حال لم تقم بربط حسابك برقم هاتف معين، عليك أن تتقيد بخيار البريد الإلكتروني للبحث عن حسابك وبعد كتابة أحدهما عليك أن تضغط على زر "بحث".

بعد إكمال الخطوات السابقة ستظهر نافذة تطلب منك إدخال آخر كلمة مرور تتذكرها في حقل كلمة مرور حالية أو قديمة، ومن ثم اضغط على التالي.

بعد ذلك ستظهر قائمة فيها 5 خيارات وهي الأسباب المحتملة للاختراق وأهمها:

رأيت رسالة أو منشورا لم أنشئه.

دخل شخص إلى حسابي دون إذني.

لا أرى الخيار الصحيح في هذه القائمة.

إذا لم تختر واحدا من هذه الثلاثة أسباب واخترت السببين الآخرين فسينقلك إلى صفحات التعليمات الخاصة باستخدام فيسبوك.

لكن عند اختيار واحد من الثلاثة أسباب، فستنتقل إلى صفحة استرداد الحساب المخترق بعد أن تضغط على زر "التالي"، حينها ستظهر صفحة بداية الاسترداد ويجب عليك الضغط على ابدأ ليقوم بتحليل الأنشطة السابقة على حسابك.

بعد ذلك ستظهر نافذة جديدة؛ اختر زر "التالي" ومن ثم اكتب كلمة مرور جديدة وقم بتأكيدها مرة أخرى ثم اضغط على "التالي"، بعد ذلك ستقوم بتحرير أي منشورات لم تقم بكتابتها ومن ثم المتابعة إلى صفحة آخر الأخبار.

طرق لتجنب سرقة حسابك وحمايته

لا يوجد حل نهائي ولا طريقة مضمونة لاستعادة حساب فيسبوك مسروق -وإن كانت الطرق المذكورة أعلاه تفيد بشكل كبير في استعادة الحساب- لكن تبقى الطريقة المثلى هي الوقاية.

تعتبر المصادقة الثنائية من أفضل طرق الوقاية حيث إنها تسهم بشكل كبير من تخفيف عمليات الاختراق وسرقة الحسابات.

ويمكن تفعيلها من خلال الدخول إلى "الإعدادات" ومن ثم "الأمان"، وتسجيل الدخول وبعدها اختر "استخدام المصادقة الثنائية"، ومن ثم تختار "المصادقة برسالة نصية" أو من خلال تطبيق مصادقة وبعد قيامك بأحدهما اختر إنهاء.

كما أنه من أكثر طرق سرقة الحسابات شيوعا هي الروابط الخبيثة التي يتم اصطياد الحسابات من خلالها حيث يجب عليك ألا تدخل إلى أي رابط دون أن تعرف مصدره وإلى أين يؤدي بشكل واضح وصريح.

ومن الجدير بالذكر أن الروابط التي تصلك من الغرباء ومن الذين لا يكونون ضمن دائرة أصدقائك غالبا ما تكون روابط اختراق.

من المهم أيضا لوقاية حسابك على فيسبوك أن تقوم بإزالة التطبيقات الخارجية المتصلة بفيسبوك والتي لا تستخدمها أو مضى زمن على استخدامك لها.

ويمكن القيام بذلك من خلال الدخول إلى "الإعدادات" ومن ثم "التطبيقات ومواقع الويب"، وبعدها "تطبيقات تم تسجيل الدخول إليها بحساب فيسبوك" ومن ثم حذف التطبيقات التي تريدها من خلال الضغط على التطبيق ومن ثم النزول إلى أسفل القائمة والضغط على زر الإزالة.

كما يمكنك تفقد الجلسات النشطة لمعرفة أي عملية تسجيل دخول حصلت في حسابك والأجهزة والمواقع التي تم منها تسجيل الدخول.

ويمكن الدخول إليها من خلال الإعدادات ومن ثم الأمان وتسجيل الدخول وهنا تظهر الجلسات النشطة في أعلى الشاشة اضغط على عرض المزيد، ومن ثم قم بإزالة أي جلسة لم تقم بها.