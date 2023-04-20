زوجة الأسير خضر عدنان تُحذر من خطورة وضعه الصحي

حذرت زوجة الشيخ خضر عدنان مجددا من خطورة وضعه الصحي، وقالت في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن وضعه الصحي صعب جدًا ويتقيَّأ باستمرار وأوصاني حال استشهاده.

ولفتت إلى أن الاحتلال يعمل على الاستفراد به أمام غياب الحاضنة المطلوبة.

وأضافت أن محاولات الاستفراد بالشيخ خضر عدنان والنيل من عزيمته من قبل الاحتلال تحول حتى دون متابعة دقيقة لوضعه الصحي.

وأكدت أن الاحتلال لا يمكن أن يرضخ إلا بالقوة وإلا إذا ضغطنا عليه وهي معركة كسر عظم بين الأسير وإدارة السجون.

يشار إلى أنه يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ74 وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة، واتهامات عائلته للصليب الأحمر بالتقصير في التحرك للدفاع عن الشيخ خضر عدنان.

والشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء.

واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ويعتبر فلسطينيا هو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.