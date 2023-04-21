إصابات خلال مواجهات واشتباكات مع الاحتلال جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت مساء اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية، إن حصيلة الإصابات عقب اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا، 33 إصابة.

واستهدفت قوات الاحتلال استهدفت الشبان في بلدة بيتا، بقنابل الغاز السام والرصاص الحي.

وبين الهلال الأحمر أنه تم نقل إصابتين بالرصاص الحي لمستشفى رفيديا، و30 حالة استنشاق غاز سام تم علاجهم ميدانيًا، بالإضافة لعلاج حالة سقوط.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، فيما واجه الشبان الثائر قوات الاحتلال برشق الحجارة.