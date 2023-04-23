مقتل الشاب وديع أبو سلمي بإطلاق نار في اللد

قُتل مساء السبت الشاب وديع مصعب أبو سلمي وأصيب شاب أخر بجراح خطيرة ، اثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة اللد في حادثتين منفصلتين

وباشرت الشرطة( الإسرائيلية) تحقيقاتها في حادث اطلاق نار اسفر عن إصابة شابين، هويتهما غير معروفة، بجروح حرجة وخطيرة، تم أحالتهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج

وكان قد قُتل، أول أيام عيد الفطر المبارك، فجر أمس الجمعة، حارس أمن شخصي لرئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، في جريمة إطلاق، وسط تصاعد مستمر لمستوى الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

ويشهد المجتمع الفلسطيني بالداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل

المحتل، منذ مطلع عام 2023 نحو 49 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.