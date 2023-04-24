اشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، عدة أحياء سكنية في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مدينة نابلس، قبيل قُدوم التعزيزات العسكرية إلى المدينة.

وأوضحت أن الاحتلال اعتقل الشاب عبد الله أمجد خضير عقب اقتحام منزل عائلته ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اقتادت المهندس علاء الأعرج إلى منزلٍ مجاور لمنزله وأخضعته للتحقيق الميداني واعتدت عليه قبل الانسحاب من المدينة.

بدورها، قالت مجموعات عرين الأسود، فجر الإثنين، "إن مقاوميها تصدوا واشتبكوا مع قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص عقب اقتحام مدينة نابلس".

يتبع ..