الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

قوات الاحتلال تجدد اقتحامها لباب الرحمة وتقطع الكهرباء

الرسالة نت- القدس المحتلة

أقدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الإثنين، على اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وقطعت تلك القوات أسلاك الكهرباء عن المصلى، ومنعت الحراس من الاقتراب والدخول.

وهذه المرة الثانية التي تقوم بها قوات الاحتلال باقتحام المصلى وقطع أسلاك الكهرباء عنه.

في غضون ذلك، اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وكانت منظمة "بيدينو" الاستيطانية أعلنت عن عودة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بدءا من اليوم الإثنين 24/4، للاحتفال بما وصفته بـ "يوم الاستقلال" ذكرى قيام الكيان.

كما دعت لاقتحام المسجد الأقصى في "المظاهرة المليونية في الأول من أيار" يوم الخميس 27/4 والتي دعا لها اليمين في كيان العدو لدعم وتأييد سن قوانين الانقلاب القضائي لـ "نتنياهو" وشركائه.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/281834

كلمات مفتاحية

المسجد الاقصى باب الرحمة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من القدس

تم نسخ الرابط بنجاح.