قوات الاحتلال تجدد اقتحامها لباب الرحمة وتقطع الكهرباء

أقدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الإثنين، على اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وقطعت تلك القوات أسلاك الكهرباء عن المصلى، ومنعت الحراس من الاقتراب والدخول.

وهذه المرة الثانية التي تقوم بها قوات الاحتلال باقتحام المصلى وقطع أسلاك الكهرباء عنه.

في غضون ذلك، اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وكانت منظمة "بيدينو" الاستيطانية أعلنت عن عودة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بدءا من اليوم الإثنين 24/4، للاحتفال بما وصفته بـ "يوم الاستقلال" ذكرى قيام الكيان.

كما دعت لاقتحام المسجد الأقصى في "المظاهرة المليونية في الأول من أيار" يوم الخميس 27/4 والتي دعا لها اليمين في كيان العدو لدعم وتأييد سن قوانين الانقلاب القضائي لـ "نتنياهو" وشركائه.