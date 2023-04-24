قصف (إسرائيلي) مدفعي على موقع لحزب الله في الجولان

قصفت القوات البرية (الإسرائيلية) المتمركزة في مراصد جبل الشيخ بأكثر من 20 قذيفة، موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الموقع الذي تعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، تتمركز فيه مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني، وكان قد تعرض لاستهداف آخر في السابع عشر من آب الماضي.

ونشرت صفحات شبكات تواصل اجتماعي من القنيطرة، بيانًا وزعه جيش الاحتلال يشمل صور لتحركات عناصر حزب الله في الموقع المستهدف ومواقع أخرى، محذرًا من أنه لن يسمح بهذه التحركات لرصد قواته على الحدود.