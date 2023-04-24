أجهزة السلطة في الضفة الغربية تواصل حملة اعتقالاتها السياسية

تصاعدت اعتداءات السلطة في الضفة الغربية، بحق المواطنين، حيث تواصل حملة الاعتقالات السياسية بحقهم.

وواصل وقائي السلطة في نابلس ي اختطاف الأسير المحرر والمختطف السابق مجدي قطب لليوم الـ2 على التوالي، والشاب إياد أبو شمسية، والشاب صهيب الشرباتي لليوم الـ15 على التوالي.

واعتقلت أجهزة السلطة في رام الله الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ27 على التوالي.

كما اختطف وقائي السلطة في نابلس اختطاف المـطارد موسى عطا الله لليوم الـ124 على التوالي، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ200 على التوالي، بتهمة اطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، لكن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطـارد مصعب اشتية لليوم الـ218 على التوالي.