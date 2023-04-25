اعتقالات ومداهمات من الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط مواجهات مع المواطنين شرق بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع عزت جابر من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب ناجي محمود عطا، بعد اقتحام منزله في قلقيلة، وشهدت المدينة مداهمات من جنود الاحتلال لعدة أحياء.

واقتحمت قوات الاحتلال عند منتصف الليلة، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منزلا، وفتحت النار صوب إحدى المركبات.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة تقوع وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، حيث اندلعت إثر ذلك مواجهات مع المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود العمور، وفتشته، كما وأطلقت الرصاص صوب مركبة المواطن عرفات العمور وأصابتها وحطمت زجاجها.