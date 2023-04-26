بكيرات: الاحتلال يشنّ حرب ممنهجة لإنهاء الوجود الإسلامي بالقدس

قال ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، إن سلطات الاحتلال تشنّ حربا ممنهجة لإنهاء الوجود الإسلامي في القدس، مشيرا إلى أن إغلاق الاحتلال لمصلى الرحمة يأتي "كجس نبض لإغلاقه بشكل دائم مرّة أخرى".

وأوضح بكيرات في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الاحتلال يعمل اليوم لإعادة رد هيبته في السيادة الأمنية والإدارية المطلقة في الأقصى، منوهًا بوجود استعراض جوي وعسكري مكثف لدولة الاحتلال فوق الأقصى خلال اليومين الماضيين.

وذكر أن الاحتلال يحاول عبر هذا الاستعراض الرد على جموع المصلين الـملايين الأربعة الذين زاروا القدس وأمّوا المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.

ووصفها بـ"الحرب الشاملة التي تشمل استهداف الديمغرافيا والجغرافيا والحضور الإسلامي في المدينة".

وأكدّ بكيرات أن هذه الحرب يريد الاحتلال أنّ يتوجها باقتطاع الجزء الشرقي من المدينة، وجعلها منطقة يهودية، "هي حرب تستهدف كل مناحي الحياة في القدس".