15 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 15عملًا مقاوما بالضفة، أبرزها عمليتا إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على جبل جرزيم، وطائرات الاستطلاع في البلدة القديمة في نابلس.

واستهدف المقاومون حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين بالعبوات الناسفة.

وتصدى الشبان الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين، وحطموا 3 مركبات للمستوطنين في بلدة المغير وشارع 446 في رام الله، وبلدة حوارة بنابلس.

واندلعت مواجهات في 5 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق رام الله ونابلس، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.