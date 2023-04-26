حمدان: يوجد غرفة عمليات مشتركة للمقاومة سترد على الجرائم الاحتلال

قال القيادي في حركة (حماس) أسامة حمدان، :"إن الاحتلال قلق من وحدة الساحات لأن كيانها قام على قاعدة تفتيت الأمة وإحداث الفتن المذهبية والعرقية وبين الدول".

وأضاف حمدان في مقابلة مع قناة الميادين، :"هناك عجز إسرائيلي مردّه إلى قوة المقاومة وقدرتها على التعامل مع أي اعتداء".

وأكد أنه يوجد غرفة عمليات مشتركة للمقاومة وهي معنية بالرد على الجرائم الإسرائيلية وعلى استهداف أي قيادي في المقاومة.

وشدد حمدان علة أن تهديدات السيد حسن نصرالله بشأن الرد على أي استهداف أمني لأي شخصية في لبنان شكلت ردعاً للاحتلال.

وأشار إلى أن سيكون هناك رد على أي عمل أمني (إسرائيلي) أو اغتيال في أي منطقة جغرافية، قائلًا:" لا يمكن للاحتلال الانتصار في المعركة إذا خاضت الأمة المواجهة وهي موحدة في الساحات".

وأضاف حمدان: "نحن في لحظة تاريخية لتحقيق الإنجاز لأن (إسرائيل) في مرحلة انحدار والمقاومة في مرحلة تصاعد".

وتابع: "تشبيه (إسرائيل) للعاروري بالشهيد قاسم سليماني يكشف خوفها من وجود الشخصيات الملهمة في الأمة، وشدد على أن بوصلة دمشق لا تزال نحو فلسطين وهذا ما سمعناه من الرئيس الأسد.