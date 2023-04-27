الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

شنت قوات من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق عددٍ من الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، 5 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، وعُرف من بين المعتقلين أحد المواطنين في بلدة كفر نعمة برام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطن رياض خليفة من البلدة، إضافة إلى مداهمات في بلدة تياسير قضاء طوباس وفي منطقة الفحص بمدينة الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مركبة قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، قبل أن يعتدوا على سائقها، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدنان الرجبي من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وذلك أثناء تواجده قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

واحتجزت قوات الاحتلال شاباً بعد محاولة دهس تعرض لها بسيارة مستوطن في حي رأس العامود ببلدة سلوان، وأخضعته للتحقيق في المكان، فيما أطلقت سراح المستوطن الذي اعتدى على الشاب.