عامر حمدان: سرقة البنوك اقتربت من أن تصبح ظاهرة

قال الناشط السياسي عامر حمدان إن موضوع السطو المسلح على البنوك الفلسطينية في الضفة يقتربُ من أن يصبح ظاهرة.

وتابع عبر حسابه (فيس بوك) " ليش بتصير سرقات؟ للعلم في يوم واحد سجلت المباحث ثماني سرقات في مدينة نابلس"

وواصل "بالكم ليش؟ طيب سلاح السطو شو ممكن نعمل فيه؟ طيب السلاح المنتشر بين الايادي لشو وشو ممكم نعمل معاه؟ طيب البطاله والفقر ممكن تكون سبب؟"

"قلة الردع وقلة الدين ممكن سبب؟ طيب سمعني صوتك واعطيني واحد"، يقول "حمدان".

وخلال أيامٍ معدودةٍ نفذ لصوص4 عمليات سرقة وسطو مسلح على سوبر ماركت في أريحا، وعلى محلٍ لبيع الذهب في الظاهرية وسطو مسلح على أحد البنوك في الخليل، وسطو مسلح على فرع البنت الوطني في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وخلال أقل من أسبوعين نُفذت أربع عملياتِ سطورٍ في مدن الضفةِ الغربيةِ، حيث أقدم لصوصُ بقوةِ السلاح على سرقةِ أموالٍ ضخمة، في ظل تقاعس أجهزة السلطة عمدًا عن أداء مهامها الأمنية المتعلقة بحفظ أمن الشعب الفلسطيني.

وقال مصدرٌ بأن أجهزة السلطة تؤجج الفلتان الأمني عمدًا لكي توهم المواطنين بربط تصاعد المقاومة بتصاعد الفلتان الأمني في الضفة الغربية.

وتابع المصدر: أجهزة السلطة لا تقوم بأدنى واجبٍ تجاه حالات الفلتان الأمني المتصاعدِ.

وكشف المصدر بأن بياناتِ أجهزة السلطة التي تنسبُ عملياتِ السرقة لمجهولين، إنما "المجهولون" هم عناصر من أجهزة السلطة وأتباعهم.

وأخذت ظاهرة سرقة البنوك والصرافات الآلية ومحلات الصرافة والذهب بالتوسع في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل عجز أجهزة السلطة التي تركز جهدها في ملاحقة المواطنين والمعارضين السياسيين والمقاومين.

فقد شهدت العام الجاري حالتي سرقة للبنوك في الخليل وجنوب نابلس، والتي كان آخرها سرقة فرع البنوك في بلدة عقربا جنوب نابلس، وفرار اللصوص دون أن تنجح أجهزة السلطة بالقبض عليهم.

فيما شهد عام 2022، خمس حالات سرقة لبنوك وصرافات آلية ومحال صرافة بالضفة، فيما يخرج غالبية اللصوص بكفالات مالية وبأحكام مخففة في ظل عدم وجود قانون رداع، ناهيك عن حالات الفساد ورشى القضاة.

بدوره، قال المحامي طارق الحاج إن ما يجري في قضية سرقة البنوك مرتبطة بضعف المنظومة الأمنية والقضائية، ولا يختلف عن سياق التعامل مع مختلف الجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والقتل.

وأوضح أن التنافس بين أجهزة السلطة لا تمتلك المهنية الكافية في عملية ضبط المجرمين، ما يجعل لمحامي هؤلاء المجرمين مخارج وثغرات قانونية تفسد العقوبة.

وأكد على ضرورة أن تكون معالجة ملف الجريمة في إطار خطط أكثر نجاعة، خاصة وأن جرائم سرقة البنوك ترتفع بالتوازي مع ارتفاع جرائم أخرى أكثر بشاعة في المجتمع الفلسطيني.



