الاحتلال يُفرج عن الأسيرين أشرف علاونة ويوسف خليلية

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسيرين أشرف علاونة (45 عاما)، ويوسف خليلية (41 عاما) من جنين.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن المُحررين "علاونة" و"خليلية"، من بلدة جبع جنوب جنين، أمضيا 20 عاماً في سجون الاحتلال.

واعتُقل الأسيران في عام 2003، وحكم عليهما الاحتلال بالسجن 20 عاماً، وأفرجت سلطات الاحتلال عنهما من سجن النقب الصحراوي.

ووفقًا لإحصائيات رسمية، فقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى 19 آذار/ مارس الماضي، 4800 أسير، منهم 29 أسيرة، و170 طفلًا، وقرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.