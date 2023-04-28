حصاد الأسبوع: 3 شهداء وإصابة 11 مستوطناً في 125 عملاً مقاوماً بالضفة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 11 مستوطناً، بينما استشهد 3 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 21-04-2023 حتى 27-04-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 125 عملاً مقاوماً، بينها 17 عملية إطلاق نار.

وخلال الأسبوع استشهد ثلاثة فلسطينيين، ونفذت عملية دهس في القدس ومحاولة طعن، إلى جانب تحطيم 3 مركبات ومعدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

والشهداء هم الشاب أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً) من سلفيت، وسليمان عايش (20 عاماً) من مخيم عقبة جبر، وحاتم أبو نجمة (39 عاما) من بيت صفافا بالقدس المحتلة.

كما ألقى الشبان الثائر 7 عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال، فيما اندلعت 39 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 27 عملية إلقاء حجارة.