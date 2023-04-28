الاحتلال سيشرعن خلال أسابيع 70 مستوطنة بالضفة

تستعد حكومة الاحتلال (الإسرائيلية)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة للبدء في إجراءات شرعنة ما لا يقل عن 70 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة غالبيتها تقع بالقرب من الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعروفة القائمة بالضفة الغربية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن هذه ستنضم ل 9 مستوطنات كان تم إقرار شرعنتها في الضفة الغربية من قبل الحكومة (الإسرائيلية) في فبراير/ شباط الماضي.

وستزود هذه المستوطنات التي سيتم شرعنتها بالبنية التحتية الكاملة من مياه وكهرباء وغيره وتأمين الحماية الأمنية لها كما باقي المستوطنات القائمة.

وأشارت إلى أن بعض البؤر والمستوطنات لن يتم شرعنتها في الوقت الحالي لأن وضعها معقد بسبب وجودها على أراض خاصة، ولكنه يتوقع أن يتخذ قرار بشأنها في المستقبل.

وبينت أنه في غضون 4 إلى 6 أسابيع سيتم نشر قائمة بأسماء تلك البؤر والمستوطنات لتصبح رسميًا جزءًا من البنية التحتية الرسمية للمستوطنات القائمة

وسيتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة من قبل الحكومة الحالية من أجل هذه البؤر والمستوطنات.