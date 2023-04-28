حماس تنعى الشهيد مصطفى صباح

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد الفتى مصطفى عامر صباح (16 عامًا) ، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، خلال المواجهات في خربة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعزية إلى ذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدة أن جرائم الاحتلال واستهدافه لأبناء شعبنا وأطفالنا سيكون وبالاً عليه وعلى مستوطنيه.

وأضافت الحركة: "نشدّ على أيدي أبطالنا في القدس والضفة الثائرين في جمعة باب الرحمة، الذين أشعلوا عشرات نقاط المواجهة غضباً ورفضاً للاحتلال ولسياساته التهويدية الاستيطانية".