سياسي بالداخل المحتل: جرائم العنف (حرب أهلية صامتة)‏

قال المحلل السياسي بالداخل المحتل الدكتور إبراهيم أبو جابر، إن أكثر من 60 شخصًا من ‏فلسطينيي الداخل، قتلوا منذ بداية العام الجاري، على خلفية جرائم داخلية.‏

وأوضح أبو جابر لـ(الرسالة نت) أن هذه الإحصائية هي الـأكبر والأفظع منذ سنوات، موضحا أن ‏سبب ارتفاع العدد يعود لزيادة الصراع بين عصابات الإجرام بالداخل في الهيمنة والسيطرة على ‏مناطق النفوذ والسوق.‏

وأكدّ أن 8 عصابات إجرامية عربية، تتشارك مع عصابات يهودية، وتعمل في تجارة السموم ‏والسلاح والابتزاز، والإقراض مقابل أموال طائلة، ثم السيطرة على ممتلكات المودعين، إضافة ‏‏(للخاوة) التي تفرضها على شركات كبيرة بمئات آلاف الشواقل شهريا.‏

وذكر أبو جابر أن المؤسسة الرسمية للاحتلال لها يد في إشعال الفتنة بين هذه العصابات، ‏وتتركز عمليات القتل تحديدا في الجليل وشمال المثلث وصولا للنقب أيضا.‏

وأضاف: "أصبح العنف والقتل شيئا طبيعيا وأشبه بالحرب الأهلية غير المعلنة بين فلسطينيي ‏الداخل"، مشيرا إلى عدم وجود تأثير من المؤسسات العربية تحديدا لجان المتابعة وإفشاء السلام ‏في محاولة محاصرة هذه الظواهر.‏

ومقابل العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين، فلم يتجاوز عدد قتلى الاحتلال على هذه الخلفية ‏العشرة أشخاص، أي نسبة الجريمة في الوسط الفلسطيني تفوق 6 أضعاف مثيلتها في الوسط ‏‏(الإسرائيلي).‏

وبيّن أبو جابر أن جماعات الإجرام تستغل حالة الفقر في الوسط البدوي والقروي الفلسطيني، كما ‏أنها تبحث عن الربح السريع المتمثل بالحصول على الأموال عن طريق (الخاوة).‏