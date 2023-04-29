سياسي بالداخل المحتل: جرائم العنف (حرب أهلية صامتة)‏

قال المحلل السياسي بالداخل المحتل الدكتور إبراهيم أبو جابر، إن أكثر من 60 شخصًا من فلسطينيي الداخل، قتلوا منذ بداية العام الجاري، على خلفية جرائم داخلية.
وأوضح أبو جابر لـ(الرسالة نت) أن هذه الإحصائية هي الـأكبر والأفظع منذ سنوات، موضحا أن سبب ارتفاع العدد يعود لزيادة الصراع بين عصابات الإجرام بالداخل في الهيمنة والسيطرة على مناطق النفوذ والسوق.
وأكدّ أن 8 عصابات إجرامية عربية، تتشارك مع عصابات يهودية، وتعمل في تجارة السموم والسلاح والابتزاز، والإقراض مقابل أموال طائلة، ثم السيطرة على ممتلكات المودعين، إضافة (للخاوة) التي تفرضها على شركات كبيرة بمئات آلاف الشواقل شهريا.
وذكر أبو جابر أن المؤسسة الرسمية للاحتلال لها يد في إشعال الفتنة بين هذه العصابات، وتتركز عمليات القتل تحديدا في الجليل وشمال المثلث وصولا للنقب أيضا.
وأضاف: "أصبح العنف والقتل شيئا طبيعيا وأشبه بالحرب الأهلية غير المعلنة بين فلسطينيي الداخل"، مشيرا إلى عدم وجود تأثير من المؤسسات العربية تحديدا لجان المتابعة وإفشاء السلام في محاولة محاصرة هذه الظواهر.
ومقابل العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين، فلم يتجاوز عدد قتلى الاحتلال على هذه الخلفية العشرة أشخاص، أي نسبة الجريمة في الوسط الفلسطيني تفوق 6 أضعاف مثيلتها في الوسط (الإسرائيلي).
وبيّن أبو جابر أن جماعات الإجرام تستغل حالة الفقر في الوسط البدوي والقروي الفلسطيني، كما أنها تبحث عن الربح السريع المتمثل بالحصول على الأموال عن طريق (الخاوة).