الحركة الأسيرة تعلن عزمها اطلاق مسابقة سنوية نوعية للإبداع

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال عن عزمها إطلاق مسابقة سنوية نوعية كبيرة للإبداع، يكون اسمها (مسابقة نتنفس حرية السنوية للإبداع)، والتي ستُعلن نتائجها في ذكرى وفاء الأحرار ١٨ أكتوبر 2023.

وقالت الحركة في بيان صحفي؛ خلال حفل اختتام فعاليات "نتنفس حرية" ظهر اليوم السبت، إن هذه المفاجأة تأتي لتحيي في نفوس الأسرى أولاً، ثم في نفوس أبناء شعبنا وأمتنا الأمل، ونوقظ نداء الواجب في القلوب والعقول، بضرورة تعجيل تحريرنا.



وأضافت " هذه المسابقة ستكون بإذن الله رائدة في مجالاتها الإعلامية والإبداعية والبحث العلمي والمبادرات، مجزية في قيمتها المادية، ومهمة في قيمتها المعنوية، وقد خصصنا مجالا من مجالاتها وهي البحث العلمي، لنطلق عليه اسم عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب نائل البرغوثي احتراما منا لشخصه الكريم، وتقديرا لسنوات اعتقاله الطويلة".



وأوضحت الحركة الأسيرة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة وشروطها وكيفية المشاركة فيها في الأسابيع القادمة إن شاء الله.



وتابعت "لا يسعنا قبل الختام إلا أن نحيي عوائل الشهداء الكرام الذين لبوا دعوتنا وأكرمونا بحضورهم، فلكم منا كل الإجلال والتقدير، والعهد لكم أن نظل ثابتين على طريق أبنائكم الشهداء الذين قضوا من أجل تحريرنا.. فمن الشهداء الفداء ومن الأسرى الوفاء".

وختمت " نؤكد للجميع أننا أسرى حرية، ونتنفس حرية صباح مساء، وسوف نظل نطرق أبواب الفرج والحرية من خلال الفعاليات والنشاطات والمبادرات والخطوات، فلن نكل ولن نملّ حتى نحصل على حريتنا، ونتخلص من قيد السجان، وأملنا بعد الله في الحرية معقود عليكم يا أبناء شعبنا ومقاومتنا، وإلى ذلك الحين.. لا نزال نتنفس حرية".









