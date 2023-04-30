بدء فعالية الاحتجاج ضد (إلبيت سيستميز).. وحملة لدعم الناشطة عرّاف لمواجهة الهجمة (الإسرائيلية)

أقامت حركة فلسطين في بريطانيا معسكرًا احتجاجيًا خارج مصنع شركة "إلبيت سيستميز" (الإسرائيلية) للأسلحة في مدينة ليستر، وهي الشركة الضالعة مباشرة في جرائم قتل الفلسطينيين، وذلك استعدادًا لحصاره يوم غدٍ، بهدف إغلاقه.

‌حملة لدعم الناشطة عرّاف لمواجهة الهجمة (الإسرائيلية) ضدها

من المقرر أن تعقد منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام - ديترويت، منتدى من أجل دعم المحامية والناشطة من أصل فلسطيني، هويدا عرّاف، التي تواجه هجمة (إسرائيلية) بسبب حديثها عن الفصل العنصري خلال فعالية في مدارس بلومفيلد هيلز.

‌تحريض إسرائيلي ضد اتحاد "الرغبي" في جنوب إفريقيا

يواصل الاحتلال الإسرائيلية حملة تحريضه ضد اتحاد رياضة "الرغبي" في جنوب إفريقيا، على خلفية استبعاد مشاركة فريق "تل أبيب هيت" في بطولة "مزانسي"، وهو ما اعتبرته الهيئة الحاكمة العالمية للرياضة أنه لم يكن تمييزيًا.

‌مشاركة باكستانية في برنامج إسرائيلي لتعزيز التطبيع

كشفت وسائل إعلام عالمية أن مجموعة أخرى من الباكستانيين البارزين توجهت إلى "إسرائيل" للمشاركة في برنامج "شراكة للتسامح" الذي سيعقد هذا الأسبوع، ويهدف لتوسيع "اتفاقيات أبراهام"، وتعزيز "التعليم الدقيق حول الهولوكوست".

‌الكونغرس البرازيلي يعقد جلسة استماع من أجل القدس

عقدت لجنة التشريع التشاركية، التابعة لمجلس النواب البرازيلي، جلسة استماع عامة بناءً على اقتراح من المعهد البرازيلي الفلسطيني "ابرسبال"، لمناقشة الانتهاكات والعنف الذي يمارسه الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمقدسيين.

تنظيم فعالية داعمة للقضية الفلسطينية في شيكاغو

نفذت شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكي فعالية داعمة للقضية الفلسطينية في شيكاغو، إذ تم تسليط الضوء على التضامن وتقاطع القضايا بين الجالية الفلسطينية والمهاجرين والمضطهدين والقضايا العمالية.

‌منظمات فلسطينية تدين تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية

استنكرت العشرات من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بشدة ورفضت ما وصفته بـ "البيان المخزي" الذي أصدرته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والذي احتفلت فيه بما يسمى بيوم "استقلال إسرائيل" باستخدام الاستعارات العنصرية المعادية للفلسطينيين، وإنكارها للتاريخ الفلسطيني وفظائع النكبة.