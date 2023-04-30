‫متلازمة النفق الرسغي.. الأسباب والأعراض والعلاج

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة ‫العظام إن متلازمة النفق الرسغي تحدث بسبب وجود موضع ضيق في الرسغ؛ حيث ‫يعتبر النفق الرسغي نفقا بين عظام الرسغ على الجانبين، وشريطا يوجد عليها ‫مثل الغطاء، وتمر فيه الأوتار والعصب المتوسط، الذي يعتبر ‫واحدا من الأعصاب الرئيسية لليد.

‫وأضافت الجمعية أن العصب المتوسط يعمل على تغذية أصابع الإبهام والسبابة ‫والوسطى، مشيرة إلى أنه إذا تعرض العصب للضغط، فإن ذلك يؤدي إلى تورم ‫الأوتار المنثنية في النفق الرسغي.

‫وتتمثل أسباب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي في حدوث كسر في المعصم ‫والتحميل الزائد على الرسغ كما هو الحال عند العمل لساعات طويلة ‫باستخدام فأرة الحاسوب.

أعراض متلازمة النفق الرسغي

‫وعادة ما تبدأ أعراض متلازمة النفق الرسغي ليلا، وتظهر في صور:

ألم.

خدر ‫في الإبهام والسبابة والوسطى.

استيقاظ المرء من ‫النوم ليلا عدة مرات بسبب تلك الأعراض.

في وقت ما تظهر الأعراض خلال النهار، مثلا ‫عند قيادة الدراجات الهوائية أو قيادة السيارة.

‫وشددت الجمعية على ضرورة علاج متلازمة النفق الرسغي في الوقت المناسب؛ ‫نظرا لأن إهمال العلاج قد يؤدي إلى صعوبات في حركة الأصابع، وضعف عضلات الإبهام.