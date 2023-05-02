شهيد وإصابات بقصف الاحتلال لمطار حلب الدولي

خرج مطار حلب الدولي عن الخدمة؛ إثر تعرضه لغارات نفذتها طائرات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سانا" الرسمية، إن "الاحتلال نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفاً مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

وأضاف مصدر عسكري سوري، :"حوالي الساعة 23:35 نفذ العدو (الإسرائيلي) عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة"

فيما، أفادت شبكات محلية بأن العدوان استهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للغارات وأسقطت عددا منها.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال العام 2023، 16 مرة قامت خلالها "إسرائيل" باستهداف الأراضي السورية، 12 منها جوية و4 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 32 هدفا، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وأواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع في محيط مدينة حمص وسط سوريا، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، ووقوع أضرار مادية.