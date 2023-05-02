من هو الأسير خضر عدنان،، من هو الشهيد خضر عدنان،، استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان بسجون الاحتلال ،، ارتقى الأسير خضر عدنان عن عمر يناهز 44 عاماً بعدما خاض معركة إضراب عن الطعام استمرت 86 يوماً رفضاً لاعتقاله، إذ احتجز على مدار الفترة الماضية في زنزانة في عيادة سجن الرملة.

مكث الأسير خضر في زنزانة في مستشفى الرملة، بحالة صحية صعبة رغم 86 يوماً من معركة أمعاء خاوية قاسية، حيث أعلن عن إضرابه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في 5 شباط/فبراير الماضي، عندما داهمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي )منزله في مخيم جنين.

روابط ذات صلة:مواجهات مع الاحتلال بالضفة غضباً لاستشهاد الأسير خضر عدنان



في فجر 5 شباط/فبراير الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة عدنان لتعتقله وتحاول إهانته أمام أبنائه الأطفال التسعة (5 ذكور و4 إناث، أكبرهم 14 عاماً، وأصغرهم أقل من عامين).



وأكدت زوجة الأسير أنّ زوجها أبلغ ضابطاً بأنّه "مضرب عن الطعام والشراب والكلام" منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.

وبمجموع سنوات يقترب من 9 سنوات، اعتقلت قوات الاحتلال خضر عدنان 14 مرة حتى الآن، غالبيتها بأوامر اعتقال إداري، وفق زوجته، إلى جانب معاناته من الاعتقال السياسي لدى أجهزة السلطة ضمن سياسة الباب الدوار.

.

إضرابات خاضها الشهيد عن الطعام



الإضراب الأول بدأه خضر عدنان مع مجموعة من المعتقلين من قطاع غزة عام 2005، وفق زوجته، واستمرت 25 يوماً ضد عزله انفراديّاً، وكان لهم ما طلبوا.



وتضيف: "خاض نهاية عام 2011 وبداية عام 2012 إضرابًا ثانيًا الذي استمر 66 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وتمكن فيه من انتزاع قرار بالإفراج عنه".

أمّا عام 2015، خاض إضرابًا ضد الاعتقال الإداري استمر 58 يوماً. وعام 2018، نفذ إضراباً جديداً مدته 54 يوماً. وعام 2021، خاض إضراباً استمر 25 يوماً، وخرج بعدها بـ5 أيام، وكان يخوض في الآونة الأخيرة إضرابه السادس منذ 5 شباط/فبراير الماضي.

روابط ذات صلة:الأسير خضر عدنان شهيدا بأمعاء خاوية

الولادة والنشأة



ولد خضر عدنان موسى في 24 آذار/مارس 1978 في بلدة عرابة في جنين.

أنهى مرحلتي الدراسة الأساسية والثانوية العامة في مسقط رأسه عرابة، واجتاز المرحلة الثانوية بتقدير جيد جداً عام 1996، والتحق بجامعة بيرزيت في مدينة رام الله، وحصل عام 2001 على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، ثمّ التحق ببرنامج الماجستير في تخصص الاقتصاد في الجامعة نفسها.

مبكراً، بدأ خضر عدنان حياته السياسية منتمياً إلى حركة الجهاد الإسلامي. وكان أول اعتقال له من السلطة الفلسطينية بتهمة التحريض على رشق رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان بالحجارة لدى زيارته جامعة بيرزيت عام 1998. أمضى في الاعتقال 10 أيام مضرباً عن الطعام.

اعتقلته سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء الدراسة الجامعية، وأمضى في الاعتقال الإداري 4 أشهر، ثمّ اعتقل مرة أخرى لمدة عام.

واعتقل مرة أخرى لدى السلطة الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأمضى 12 يوماً في السجن أضرب خلالها عن الطعام.

كان أشهر اعتقال بالنسبة إلى عدنان في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، وهو الذي خاض فيه أشهر وأطول إضراب فردي عن الطعام في السجون (الإسرائيلية) احتجاجاً على اعتقاله الإداري من دون تهمة. وقد استمر الإضراب 65 يوماً، ثمّ انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه في 17 نيسان/أبريل 2012.

روابط ذات صلة:النخالة: لن نغادر طريق المقاومة وفاءً للشهيد خضر عدنان

إعلان خبر استشهاده

قال نادي الأسير الفلسطيني -صباح اليوم الثلاثاء- إن سلطات الاحتلال أبلغت الحركة الأسيرة باستشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما رفضا لاعتقاله، في حين توعدت حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها الشهيد بالرد، وأطلقت الفصائل في قطاع غزة صواريخ باتجاه إسرائيل عقب الإعلان عن خبر الاستشهاد.

واتهم نادي الأسير الاحتلال باغتيال خضر عدنان (44 عاما) عن سبق إصرار، وطالبت هيئة شؤون الأسرى بتسليم جثمان الشهيد فورا من أجل "تشييعه بشكل يليق بتاريخه"، وأضافت الهيئة أنها علقت العمل أمام المحاكم العسكرية لدى الاحتلال اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على استشهاد الأسير.

الفصائل تتوعد

حركة الجهاد الإسلامي -التي ينتمي إليها الأسير الشهيد- قالت الحركة "ننعى قائدًا عظيمًا ورجلاً شجاعًا ومجاهدًا صلبًا من أشرف الرجال الشيخ خضر عدنان"، وأضافت الحركة "استشهاد الشيخ خضر عدنان لن يمر دون رد، والمقاومة في وجه الاحتلال ستتواصل بكل قوة وإصرار".

وأضافت الجهاد الإسلامي في بيان لها إن سلطات الاحتلال تنكرت لمعاناة خضر عدنان، و"مارست بحقه أبشع الجرائم، عبر محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية"، وأضاف البيان أن خضر عدنان "كان واحدا من الذين فتحوا طريقاً عريضا لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير عدنان إن استشهاد خضر عدنان "جريمة إعدام بدم بارد نفذتها مصلحة السجون الإسرائيلية"، وتوعدت حماس بالرد قائلة "دماء الشهيد خضر عدنان ستكون وقودا لتصعيد الفعل الثوري والمقاوم ضد الاحتلال".

روابط ذات صلة:تنديد فصائلي واسع باستشهاد الأسير خضر عدنان