مواجهات غاضبة مع الاحتلال في الضفة عقب استشهاد الأسير خضر عدنان

اندلعت مواجهات غاضبة مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الثلاثاء، في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، خلال إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب 3 سيارات للمستوطنين في طولكرم، أدت إلى إصابة إحدى السيارات بالرصاص قرب مستوطنة "أفني حيفتس".

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وشرعت في عمليات تمشيط وبحث عن المنفذين، فيما استهدف شبان معسكر قبة راحيل شمال بيت لحم بكوع متفجر.

وعمّت حالة الإضراب الشامل كافة محافظات الضفة الغربية، حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان، فيما خرجت مسيرة في عرابة جنوب جنين، منددة بجريمة الاغتيال.

وحمل المشاركون في بلدة مسيرة عرابة أبناء الأسير الشهيد خضر عدنان، علي وعبد الرحمن وحمزة، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، ومساندة الأسرى داخل سجون الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة الإضراب الشامل حداداً على روح الشهيد الشيخ خضر عدنان.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى الخليل وجنين والقدس ونابلس، تزامناً مع حالة التوتر التي سادت سجون الاحتلال عقب استشهاد الشيخ عدنان.

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الأسيرة حالة الحداد العام والاستنفار الكامل، داخل كافة قلاع الأسر، مطالبة كافة الفصائل أن تكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية إزاء عملية الاغتيال الجبانة.

وتلبية لدعوة لقوى الوطنية والإسلامية، عمّ الإضراب الشامل مدينة القدس المحتلة، حداداً على روح الشيخ خضر عدنان.

واستشهد، فجر اليوم، الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام.

ونعت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا العربية والإسلامية وإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وحمّلت الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد.

وقالت حماس إن "حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبيا، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها"، مشيرة إلى أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.